Plus que 2 prétendantes à la ferme chez Bernard

Une préférence avouée

Alors que Sandrine Dans s’apprêtait à débarquer à Sibret pour sommer Bernard de faire un premier choix, l’agriculteur a profité d’un dernier instant seul avec Françoise. Lors de cette discussion, l’éleveur de blondes d’Aquitaine a réaffirmé à cette dernière qu’il avait une préférence, "Il y en a une que j’ai remarquée, qui est plus douce, plus à l’écoute et tout ça", a-t-il avoué. Sans plus attendre, Françoise a tenté de savoir de qui il s’agissait, mais Bernard semblait bien décidé à garder le secret jusqu’au bout, "Tu ne vas pas dire qui c’est évidemment ?", a demandé Françoise, "Non, je ne dirai pas, j’ai un coup de cœur, mais tu ne sauras pas non plus", a rétorqué le célibataire. Avant l’arrivée de Sandrine, Françoise lui a également confié que son séjour à la ferme confirmait à "300%" les raisons pour lesquelles elle avait envoyé une lettre. Visiblement, la prétendante n’a pas été déçue de ses premiers jours à Sibret. Quant à Bernard, rappelez-vous, il avait déjà avoué à Françoise avoir une idée assez figée, mais lorsqu’il s’est adressé à Cathy la semaine dernière, il avait finalement changé de discours, "mon choix n’est pas encore fait", avait-il dit. Bernard ferait-il tourner en bourrique ces prétendantes, ou serait-il réellement indécis ?

Un choix fait à 80%

Lorsque Sandrine est arrivée à la ferme, elle s’est isolée avec Bernard pour faire un premier bilan de son aventure. L’occasion pour elle d’en savoir un peu plus sur les pensées secrètes de ce dernier. "Est-ce que ton choix est déjà fait dans ta tête ?", lui a-t-elle demandé, "Oui, je pense, je ne dis pas à 100%, mais à 80% oui", a confessé le Sibrétois. Il a ensuite fait comprendre à l’animatrice phare de l’émission qu’avoir trois femmes à la maison changeait quelque peu sa vie, "elles viennent et elles sont là pour toi, elles demandent pour me faire un café, pour faire ci ou faire ça, elles sont au petit soin quoi", a-t-il expliqué.

Le départ de Patricia

Les téléspectateurs attendaient ce premier choix depuis maintenant plusieurs semaines, et c’est Sandrine qui a introduit l’annonce, comme à son habitude, "Vous savez que je suis là pour le choix de Bernard, son choix est fait. C’est vrai que ça pourrait paraître rapide, mais il faut avancer", a-t-elle dit. Suite à ces propos, le célibataire a d’abord annoncé à Cathy qu’il souhaitait continuer l’aventure avec elle, puis a ensuite sélectionné Françoise, aux dépens de Patricia. S’en est suivi un câlin collectif entre les trois filles, avant que Bernard finisse par remercier l’assistante vétérinaire d’être venue chez lui. Elles ne sont maintenant plus que deux, et il faudra patienter jusqu’à dimanche prochain pour savoir qui de Françoise ou Cathy aura la chance de partir en voyage avec Bernard !