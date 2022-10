L’invité de la rédaction: Jean-Luc Trullemans, un ex-super flic au cœur de la cyber-sécurité (vidéo)

"Je ne suis pas né dans le spatial", glisse d’emblée Jean-Luc Trullemans. D’ailleurs lorsqu’il doit caler, dans son agenda, un échange avec des confrères américains de la NASA, il en reste le premier épaté. "Jamais je n’aurai imaginé cela, il y a encore 5 ans", rit-il.

Car il n’a, en effet, pas suivi une filière classique. Aujourd’hui, le voilà à la tête d’un site où travaille une centaine de personnes ; à savoir une petite équipe de 9 personnes de l’ESA et le reste pour le compte d’entreprises privées, partenaires de l’agence. Le site de Redu a plusieurs missions: suivi des satellites Proba, centre d’accueil de données météo spatiales, soutien au programme de navigation Galileo. Sans oublier le pôle éducatif, basé au centre Galaxia de Transinne à 5 km. Mais Redu est désormais surtout un maillon important de l’ESA dans sa politique de cyber-sécurité. Une préoccupation majeure dont l’expérience professionnelle antérieure de Jean-Luc Trullemans est un atout. Car il a un long passé au sein des unités spéciales de la police fédérale. Ensuite il a été appelé à rejoindre la direction générale de la police administrative, une branche dont l’une des missions consiste surveiller les voies de communication, les gares et les aéroports. "Je venais à peine d’y arriver qu’il y a eu les attentats de Paris puis de Bruxelles",

Le policier repéré par le ministre

Et c’est via cette fonction qu’il a été repéré par François Bellot, alors ministre fédéral de la mobilité, qui lui a demandé de rejoindre son cabinet en 2017. "Je n’y suis pas arrivé par la politique mais bien par mon expérience au sein de la police, insiste-t-il. Il fallait à l’époque préparer le dossier de candidature de la Belgique pour accueillir le centre de back-up de sécurité de Galileo. Il était question de Redu." Le dossier a été monté dans un le contexte de Brexit, puisque ce centre ne pouvait plus être hébergé au Royaume Uni. Finalement l’Espagne a été préférée à la Belgique. Mais l’expérience a été une révélation car Jean-Luc Trullemans s’est mis à se passionner pour la cyber-sécurité spatiale. Si bien qu’en 2020, il a rejoint l’ESA pour être en charge de questions de sécurité avec déjà un bureau à Redu. Avant donc de postuler, à peine 2 ans plus tard au poste de directeur de l’ESEC.

"J’ai toujours voulu être légitime en me formant, confie-t-il. C’était déjà le cas au sein de la police lorsque je postulais une autre fonction. Pour paraphraser Einstein, si vous arrêtez d’étudier, vous vieillissez." Le CV de Jean-Luc Trullemans est d’ailleurs bardé de références dont un récent cursus au célèbre MIT près de Boston.

Un premier diplôme à… l’IAD

Mais son premier diplôme, il l’a décroché, fin des années 80, à… l’IAD (Institut des Arts de Diffusion) de Louvain-la-Neuve en réalisation. Son premier boulot. La suite n’est qu’un enchaînement. "Je réalisais un documentaire sur les pompiers et j’ai rejoint ensuite les pompiers. Je me suis intéressé à l’origine des incendies. J’ai postulé à la police et je suis entré à la PJ où j’étais en charge d’enquêtes sur les incendies.". Désormais il est donc chargé d’accompagner le nouveau développement de l’ESEC. "Redu est le plus petit des centres de l’ESA mais il se spécialise sur des thématiques importantes ; et l’Italie, La France ou l’Allemagne le constatent" dit Jean-Luc Trullemans. L’ancien super flic ajoute donc une ligne de plus dans son parcours professionnel. La dernière a priori.