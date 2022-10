Vraiment à la queue du peloton. On est la province la moins vaccinée de Belgique, à part Bruxelles. Dans le peloton de tête, toutes les provinces flamandes de loin, puis les Wallonnes, dont en dernier le Luxembourg. (N.D.L.R.: On parle pour les plus de 65 ans.)

Comment expliquez-vous qu’on n’ait pas cette ardeur d’avance en la matière ?

L’offre est là, les centres de vaccination sont là. On peut évoquer la ruralité, puisque nous n’avons que trois centres (Messancy, Marche, Libramont), mais les habitants sont habitués à se déplacer, on n’a pas tout au coin de sa rue en Luxembourg. Mes patients marchois sont lassés, ils croient que le Covid, c’est fini. Ils se disent que les gens ont trois fois rien. On pense donc que le Covid est une maladie qui donne juste un rhume, un mal de gorge. C’est vrai, mais quand on est vacciné. On oublie que notre immunisation baisse avec le temps.

Justement certains estiment qu’avec la multiplication des vaccins notre immunité générale diminuerait ?

Les vaccins existent depuis longtemps, on n’a jamais constaté cela. Que du contraire. L’homme n’a jamais aussi peu rencontré de virus, de bactéries. C’est l’une des théories qui explique qu’on fait plus d’allergies parce que notre système immunitaire «s’ennuie».

Ces chiffres résulteraient d’une mauvaise communication ?

Je ne sais pas. Le Covid, on n’a plus envie d’en parler. Moi non plus ! Je n’ai pas peur pour ceux qui sont vaccinés, mais les patients non vaccinés vont perdre leur immunité, on va retrouver des gens aux urgences, aux soins intensifs pour une forme grave, voire des décès. Je commence à voir cela chez des gens qui sont à neuf mois de leur dernière dose.

Une erreur de ne pas mettre un centre dans le chef-lieu ?

Cela n’a pas été un choix. On n’a pas trouvé de lieu. On a aussi cherché sur Immoweb, il y a eu une vraie recherche. Si cela était le problème, on verrait que les chiffres de Marche seraient bien meilleurs. Ce n’est pas le cas.

On vaccine dans les centres, dans les pharmacies, chez les médecins traitants… Le patient ne serait-il pas perdu ?

Non, le message est clair, les patients entendent ce qu’ils veulent entendre, ils ont envie de soins personnalisés ; le centre, c’est un peu l’usine à la chaîne. Les gens ne veulent plus se déranger ou déranger leur proche.

Certains généralistes ne poussaient-ils pas plus à la vaccination avant ?

Les généralistes évoluent comme la société. Il y a probablement des gens moins enthousiastes, qui se posent des questions. La grande majorité pousse ou vaccine eux-mêmes et partage mes craintes si on n’est pas vacciné. Le but de la vaccination, c’est éviter les formes graves. Éviter que le Covid circule est illusoire. Le but est qu’il circule sans conséquence sur la société et les individus. La société ne va pas être confinée sauf s’il y a un nouveau variant.