Athus: larmes et chansons pour dire au revoir à Diana, tuée et démembrée à Mont-Saint-Martin (photos)

Les visages étaient graves, mais apaisés. Le mois et demi passé depuis la découverte du drame a déjà permis d’encaisser l’énorme choc et les émotions fulgurantes qui ont suivi non seulement le meurtre de Diana, mais plus encore les circonstances dans lesquelles sa dépouille sauvagement mutilée avait été abandonnée aux chiens.

Les ballons s’envolent quand la belle voix de Diana entonne sa dernière chanson

La petite centaine de personnes qui a rejoint le bucolique petit parc s’est rapprochée du groupe des organisatrices quand les premières notes de musique se sont envolées comme pour rejoindre la mémoire de la quadragénaire. Par un soleil d’octobre généreux, les voix de ses amies se sont élevées dans le ciel lorrain, d’abord timidement, puis de plus en plus fort, un peu comme si les larmes qui coulaient le long des joues et les bras qui s’enlaçaient, donnaient du courage et libéraient les cordes vocales. Tout le monde ne pouvait comprendre les textes en langue lusitanienne, mais le cœur y était pour toute l’assistance.

L’émotion était à son comble. Elle le fut plus encore quand, du petit appareil faisant office de sono, la belle voix de Diana Santos est venue se mêler à son dernier au revoir. Enregistrée lors d’un karaoké, elle a accompagné le lancer de ballons qui s’est dissipé dans l’azur.