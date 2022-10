À Marche, des centaines de marcheurs contre le Cancer avec Le Relais pour la Vie

Depuis ce samedi et pendant 24 heures, soit jusque dimanche après-midi, des centaines de personnes réunies au sein d’une bonne cinquantaine d’équipes marchent. Et ce pour mettre à l’honneur les Battants, à savoir les personnes malades du cancer ou guéries de la maladie, et rendre hommage à celles que cette dernière a emporté, ainsi que récolter de fonds en faveur de la lutte contre le cancer.