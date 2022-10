Le projet de parc urbain sur le site de l’Hydrion prend forme sur le papier. Les Arlonais pourront bientôt profiter de 27 hectares de nature situés à 10 minutes à pied de la gare. Un espace organisé en plusieurs zones: une zone récréative aménagée comme un parc urbain, des aires de pique-nique, une zone centrale de pâturage pour des bovins, des zones de fauche, de foret, de marais.

Trois boucles cyclo-piétonnes seront aménagées sur des sentiers empierrés, tondus, forestiers, en caillebotis sur une longueur totale de 3,2 km auxquelles s’ajoute le chemin Noir sur une distance de 1 km une passerelle sera installée au-dessus de la Semois en passant dans le pâturage, derrière Adeps. Les accès au parc urbain se feront par le centre Adeps, le Basic Fit avec une connexion vers le chemin Noir, la rue du Camp, la grange de la rue de Schoppach, la Maison de la culture ou encore l’école de danse.

D’un point de vue paysager, des travaux ont été réalisés et sont à prévoir. l’échevine Anne Lamesch qui porte ce dossier, aborde l’aspect naturel du projet. "Une zone de plus de 10 ha se situe sur la zone humide de la rive droite de la Semois. Des arbres, dont de nombreux saules, qui ont peu d’intérêt écologique mais sont de très grands consommateurs d’eau, ont été coupés. Une partie de la forêt est mise en réserve naturelle intégrale. Les arbres scolytés de la zone sèche de land sableux ont été abattus. Un dessouchage et l‘enlèvement de la zone superficielle humus suivront pour permettre le développement de la faune et de la flore rares d’une grande valeur. On va récupérer des graines de Lagland pour replanter cette zone."

Gestion de l’eau

L’un des Objectifs écologiques est de gérer les inondations. Une zone déjà inondée sera aménagée avec subside de 800 000 € en partenariat avec la Province et le Contrat rivière. "On travaille avec Idélux Eau pour dimensionner la gestion de l’eau, les inondations. Il serait pertinent de stocker, en cas de crue, une capacité de 16 000 m3 d’eau en aval. Sans inonder le bassin de dépollution ni porter atteinte aux castors, en aménageant un barrage écréteur, avec la réalisation d’une digue et de mares pour absorber l’eau de pluie sans être alimentée par ailleurs", explique l’auteur de projets, M. Cellier du bureau Atelier paysage.

Le conseiller écolo + Jean-Marie Lambert propose que la passerelle en bois soit réalisée avec les douglas abattus sur le site et torréfié à Etalle chez Scidus. "On est partis pour un siècle avec cette technique, et on travaille en circuit court pour montrer exemple."

L’objectif est de déposer le dossier dans les deux prochains mois, de rédiger le cahier des charges dans la foulée pour lancer le projet l’an prochain. Jeudi soir, l’avant-projet du parc urbain a été approuvé unanimement.