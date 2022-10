Tintigny : les élus espèrent débuter les travaux d'extension du centre sportif en 2024

Une nouvelle fois, l’ensemble des points qui composaient l’ordre du jour ont tous été approuvés à l’unanimité. "Vous voyez, nous travaillons en parfaite harmonie et de manière efficace", lance le bourgmestre au public présent dans la salle du conseil communal. Il s’agissait ici d’une séance plus légère, malgré quelques gros projets en cours comme l’extension de la salle de sport de Tintigny dont le dossier n’a pas été retenu lors de l’appel à projet "infrastructure sportive partagée". L’échevin Cédric Baudlet se veut rassurant: "Sur les 77 projets rentrés en Wallonie, 12 ont été retenus. On a retravaillé le cahier des charges et nous souhaitons réintroduire la demande de subvention par voie classique. La seule différence, c’est qu’on doit inclure les coûts du matériel sportif, ce qui n’était pas le cas avant", explique-t-il. La conseillère Christelle Mathieu (min.) rétorque : "Cela représente une augmentation de combien ?" et l’échevin Baudlet de répondre: "Environ 400 000 € HTVA, on a dû se réadapter par rapport au coût des matériaux", termine-t-il. Les élus espèrent que le chantier débutera en 2024.