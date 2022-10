Drame du Heysel en 1985 : « Des incapables ! », selon cet ancien gendarme

« Scandalisé »

Parmi les téléspectateurs, Paul Quétin, originaire d’Oster (Manhay). À l’époque, il a 24 ans, et est jeune gendarme. Cette soirée, reste un de ses pires souvenirs: "Aujourd’hui encore, il m’arrive de me réveiller en pleine nuit et de penser à ces victimes, à revoir ces morts", confie-t-il. Même si cela remue beaucoup d’émotions, il a tenu à regarder ce reportage: "J’ai déjà visionné d’autres reportages de ce type." Actuellement comme à l’époque, il y a quelque chose qui ne passe pas. Paul Quétin se dit même "scandalisé". Outre la sauvagerie des hooligans, l’ineptie de faire jouer un tel match dans des installations vétustes et inappropriées, il pointe du doigt l’attitude des responsables de l’époque, autant politiques que des forces de l’ordre: "Fidèles à leur image, ces pleutres n’ont jamais osé et n’oseront jamais admettre qu’ils n’ont pas tout mis en œuvre pour éviter ce carnage." Et de lancer que la hiérarchie a été "incapable" lors de cette funeste soirée. Les mots sont durs via cet exemple: "Ces couards n’ont jamais osé donner l’ordre aux maîtres-chiens d’intervenir au motif que “les chiens avaient peur”. Vous dites cela à un maître-chien, il pleure de rire."

Dès l’après-midi

Bien avant déjà, dans les rues de Bruxelles, le climat était électrique: "L’ambiance bon enfant et l’excentricité du début ont cédé la place à l’agressivité pure et dure", explique-t-il.

Les incidents se succèdent dès l’après-midi: "Nous apprenons par radio qu’une bagarre au centre de la capitale a donné lieu à des coups de poignards: un Red blessé par un tifosi. Deux policiers voulant s’interposer sont blessés." Parallèlement, des hooligans dévalisent une bijouterie. "Ces gangsters reprendront dans la nuit les ferries du retour vers les îles avec bagues et colliers sans être inquiétés. Beaucoup d’autres faits de cet ordre se dérouleront durant cette journée face à la passivité des forces de l’ordre", déplore encore l’ex-gendarme.

« Gendarme, remettez votre calot »

Paul Quétin habite aujourd’hui dans la province de Liège. Originaire d’Oster (Manhay), il est très connu dans le monde du foot provincial, de Odeigne à La Roche-en-Ardenne, de Manhay à Gouvy en passant par le Standard et Salmchâteau. Après le drame du Heysel, il intègre la brigade Diane, ancêtre de l’Escadron Spécial d’Intervention, où là aussi il connaît, dans un registre différent, des moments particuliers. Le 29 mai 1985 reste gravé dans sa mémoire, lui, jeune gendarme : « Je n’avais jamais poigné dans un mort », dit, avec émotion, celui qui quittera l’institution pour se lancer comme indépendant dans les toitures et les maisons à ossature bois. « À la gendarmerie, j’ai également vécu de beaux moments. Mais la hiérarchie posait problème. » Un simple exemple lors du drame du Heysel : « Nous prenions des barrières Nadar pour transporter les morts. Je vois et j’entends encore ce colonel de gendarmerie, commandant de la légion mobile, me lancer : “Gendarme, remettez votre calot”. » Il ponctue : « La hiérarchie n’a pris aucune décision ce soir-là. Elle était plus préoccupée par son image ! »