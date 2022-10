La Justice n’est pas là pour enfoncer le pécheur

L’homme baisse la tête et reconnaît humblement son passé d’alcoolique: "J’ai toujours bu énormément. C’est une question d’habitude. Ce jour-là, j’ai été contrôlé à 19h et je me rendais à une fête chez des amis. Si j’avais été arrêté à mon retour, cela aurait été bien pire. J’étais un vrai alcoolique. Douze jours après cet incident, j’ai eu un nouveau problème avec un délit de fuite qui a rajouté une ligne sur mon casier judiciaire. Il a fallu que je me reprenne en main."

Une prise de conscience salvatrice

Me Saussez et son client n’étaient pas là pour nier l’incontestable, mais pour tenter d’infléchir le jugement du tribunal de police qui l’avait condamné à trois mois de déchéance, à 2 400 € d’amende et à la pose d’un alcolock pendant une durée d’un an. Le prévenu travaille comme marbrier. Lors des funérailles, il est chargé de préparer les tombes et de les refermer. Pour cela, il lui est impératif de conduire des camions et de manipuler des engins qui pourraient être dangereux. De lui-même, avec l’accord de son patron qui lui a accordé le congé nécessaire, il s’est fait hospitaliser à Bertrix pour soigner son assuétude.

"C’est un bon ouvrier, poursuit M Saussez, je dépose les tests sanguins comme quoi il n’a plus touché une goutte d’alcool depuis neuf mois. Je vous demande la clémence pour qu’il ne perde pas son emploi."

Tant le tribunal que le ministère public, qui n’a pourtant pas pour habitude de s’en laisser conter facilement, ont été sensibles aux efforts du prévenu pour s’en sortir. "Avec de tels taux d’intoxication alcoolique, indiquent les attendus du jugement, l e Tribunal est dans l’obligation d’imposer la pose d’un alcolock, sauf s’il motive l’exception. Dans ce cas-ci, il faut tenir compte de la prise de conscience du prévenu, de la cure qu’il a suivie et qui semble porter ses fruits et du sursis sur la déchéance qui lui ferait encourir le risque de lourdes peines en cas de récidive". Le tribunal a annulé l’obligation de poser l’alcolock.