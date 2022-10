De nouveaux amis dans le Beaujolais

L’échevine Valérie Recht rappelle la convention qui lie à présent les deux communes: "Nous nous sommes engagés à maintenir des liens permanents afin de dialoguer, d’échanger nos expériences et de mettre en œuvre toute action conjointe susceptible de nous enrichir mutuellement pour une meilleure compréhension des traditions, us et coutumes dans un respect mutuel et dans l’intérêt des citoyens".

Et la rencontre s’est véritablement déroulée dans cet esprit d’accueil et de découverte avec logement chez les habitants mais également participation à une marche, à une rencontre entre aînés tandis qu’élus de part et d’autre concoctaient déjà les futurs rendez-vous. La soirée s’est poursuivie en toute convivialité avec une soirée dansante après un repas commun élaboré sur le thème de la gastronomie locale.

La partie protocolaire s’est déroulée le dimanche matin.

Les premiers contacts avaient eu lieu en 2019, avec le maire Bernard Rossier et ses adjoints, Anne-Marie Jeandemange et Éric Schwartz. La prochaine rencontre devrait se tenir en avril 2023 à Musson.