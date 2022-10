715 étudiants de Sainte-Julie se sont levés pour le climat

"Stand up for Climate", c’est le cri du cœur lancé ce vendredi 21 octobre par de nombreux jeunes aux quatre coins de Belgique. "Plus de 40 000 jeunes se sont en effet levés au nom de la Justice climatique dans plus de 350 écoles ou maisons de jeunes, précise Corinne Le Gros, chargée de la campagne" #StandUpForClimate "pour la province de Luxembourg. Au cœur des préoccupations de notre jeunesse, le dérèglement climatique s’intensifie chaque jour. Et l’heure n’est actuellement plus au réveil, comme le demandait notre slogan de 2018 et 2021, mais bien à l’action. En province de Luxembourg, ce vendredi 21 octobre, ce sont 13 écoles et associations pour la jeunesse qui se sont mobilisées dans le cadre de notre action nationale" #StandUpForClimate "".