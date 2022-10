43 communes de la province de Luxembourg sans éclairage public la nuit, une seule ne coupera pas les lumières

"Nous avions demandé aux collèges communaux d’envoyer leur réponse au plus tard le 15 octobre, rappelle Annabel Vanbever, porte-parole d’Ores. Toutes les communes luxembourgeoises ont marqué leur accord à l’exception de Bertrix."

Décisions à ratifier

Reste que les décisions prises par les collèges communaux n’ont pas encore été ratifiées par le conseil communal dans toutes les communes.

À Houffalize, par exemple, le point est inscrit à l’ordre du jour du conseil communal du 26 octobre.

La date d’entrée en vigueur de cette mesure d’économie sera retardée de quelques jours dans les communes voisines de Bertrix. Elle pourrait l’être aussi dans les communes proches des provinces de Liège ou de Namur.

Des travaux à réaliser

"Si la commune voisine décide de maintenir l’éclairage public, des travaux doivent être effectués pour pouvoir allumer les interrupteurs manuellement", précise Annabel Vanbever.

Le bourgmestre de Bertrix, Mathieu Rossignol, précise que la décision de ne pas répondre favorablement à la proposition d’Ores a été mûrement réfléchie.

"Nous en avons rediscuté en collège mardi, après de nombreuses consultations, et la position a été maintenue, souligne-t-il. Chez nous, 30% de l’éclairage a déjà été remplacé par des LED avec, à la clé, une économie de 50% de 22h à 6h du matin."

Selon le Bertrigeois, plonger une commune dans le noir va augmenter le sentiment d’insécurité. "Nous avons choisi d’assurer la sécurité des habitants. Sur un budget de 15 millions€, une économie de 44 800 €, ce n’est pas grand-chose. D’autres mesures seront prises. Nous envisageons de ne plus éclairer les monuments et les églises. La patinoire en glace a été remplacée par une piste de roller et de luge." Mathieu Rossignol relève encore que la mesure manque de cohérence car elle ne porte que sur l’éclairage public des voiries communales. Les routes régionales ne sont pas concernées. "Si nous avions marqué notre accord, la place des Trois Fers aurait été divisée en deux, éclairée d’un côté et éteinte de l’autre", conclut-il.