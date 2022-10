Une Marche Blanche pour Diana à Athus ce samedi

L’enquête a permis l’arrestation d’un suspect de 48 ans habitant Diekirch. Il s’agit de l’oncle marocain du mari de la victime, qu’elle avait épousé il y a peu dans le cadre d’un mariage blanc. Le parquet d’Ettelbrück en charge du dossier, n’a plus communiqué depuis cette arrestation.

Un dernier au revoir

La mort et les circonstances du drame ont créé une vive émotion dans le sud de la province de Luxembourg. Les personnes qui ont connu Diana, principalement de la communauté portugaise, et qui se souviennent de son exceptionnelle voix dans les karaokés, ont décidé d’organiser une marche blanche pour perpétuer son souvenir et pour dénoncer les féminicides en général. La population est invitée à venir lui adresser un dernier au revoir. Un lancer de ballons blancs et dorés est prévu. Le rassemblement s’élancera ce samedi à 16h dans le petit parc situé à proximité de la bibliothèque d’Athus. Une vidéo où Diana interprète une chanson sera projetée sur un écran géant. Chanter était son plus grand plaisir.