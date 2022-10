Un retour remarqué cinq après pour le Panther à Houffalize (vidéo)

Ensuite, c’est la tourelle, venue de Bastogne, qui a été ajoutée à la carcasse désormais restaurée. De nombreuses personnes avaient fait le déplacement pour assister à ce retour du blindé allemand démonté en 2017 pour des rénovations bien nécessaires.

"Après avoir procédé à son démontage, nous avons vidé le char et démonté toutes pièces avant de le sabler et de mettre une couche de primer, explique le commandant Serge Sobli, responsable des Bastogne Barracks. Dans ce type de rénovation, la grosse difficulté réside dans l’approvisionnement en pièces d’origine. Nous devons parfois en faire refaire ou faire preuve d’ingéniosité. Heureusement, nous pouvons compter sur quelques Mc Gyver dans notre équipe."

Lors du démontage des axes de roues, les Bastogne Barracks ont néanmoins dû faire appel à une société allemande spécialisée en la matière. Le châssis du tank a donc été transféré à la société Krings, basée à Weilmünster, à cinquante kilomètres de Francfort.

"Nous réalisons ce type de restauration depuis plus de trente ans, lance Eugen Krings. Nous avons donc toutes les pièces d’origine à notre disposition. Nous nous sommes occupés des suspensions, des roues, des freins et de l’embrayage ainsi que de la peinture du châssis. Nous sommes fiers d’avoir pu participer à ce projet."

Un symbole houffalois

Cette aide bien précieuse a permis au Panther de revenir comme neuf. Pour la commune, l’attente en valait la peine, le retour du char étant au départ prévue pour 2020. "Quand on réalise ce type de restauration, on sait quand on commence mais on ne sait pas quand on termine, relativise Marc Caprasse, bourgmestre de Houffalize. La foule présente témoigne en tout cas de ce que représente le Panther pour la ville de Houffalize. Cela participe au développement touristique de la ville en ligne avec le devoir de mémoire. Il y a encore énormément d’émulation à développer autour de ce type de tourisme en Ardenne."