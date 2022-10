Un nouvel organe inédit pour améliorer le bien-être animal à Bastogne et Bertogne

Tous ont répondu à l’appel à candidatures lancé voici plusieurs semaines et seront présentés aux prochains conseils communaux des Communes de Bastogne et de Bertogne, à l’instar du règlement d’ordre intérieur de ce CCBEA.

"Au niveau du respect du bien-être animal, notre Commune a été bien notée par Gaia (NDLR: dans l’enquête sortie en mars 2022, Bastogne est la 1re entité luxembourgeoise et la 9e wallonne), rappelle le bourgmestre de Bastogne Benoît Lutgen . Mais il faut continuer à améliorer ce domaine, poursuivre de manière plus structurée le travail lancé depuis quelques années, entre autres avec les vétérinaires. Travailler avec Bertogne était une évidence, et ce en dehors du projet de fusion. Cela permet de rassembler plus d’acteurs de terrain et d’avoir un maximum de forces en présence."

« Des moyens seront mis »

Ce conseil aura, comme son nom l’indique, un rôle consultatif. Il aura pour mission de débattre des enjeux et de fournir des recommandations, des idées aux autorités communales, pour que celles-ci développent des projets tenant compte des réalités du terrain. Et ce sur les dossiers en cours, comme la création d’un lieu d’accueil temporaire pour les chiens des personnes entrant en maison de repos, et qui sera basé près de la maison de repos Sans Souci (pour lequel la Commune a reçu un subside 50 000 € de la Région wallonne). Ainsi que sur la campagne de stérilisation des chats errants, commencée en 2014 sur Bastogne. Mais pas encore sur Bertogne, "faute de moyens et de personnel, mais cette collaboration va nous permettre de lancer cela et de rentrer enfin vraiment dans la lutte pour le bien-être animal", reconnaît le bourgmestre bertognard Jean-Marc Franco.

D’autres projets s’ajouteront à la liste, au gré des propositions émanant de ce CCBEA.

"Nous sommes prêts à mettre des moyens et il est aussi possible d’aller chercher des subsides, affirme Benoît Lutgen. Ce sera aussi aux membres de ce conseil d’avoir de la créativité et des idées."

Les futurs membres du CCBEA sont, en tout cas, enthousiastes et impatients de pouvoir apporter leur pierre à cet édifice dont bien des étages restent à construire.