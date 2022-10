Un oncologue libramontois primé... au Festival Nature de Namur pour son film sur les chauves-souris

Pour Frédéric Forget, son dada, c’est les chauves-souris. D’ailleurs, il est membre fondateur de Plecotus, le groupe qui s’occupe des chauves-souris chez Natagora. C’est son film sur la barbastelle, une chauve-souris qui revient petit à petit dans nos régions, qui a remporté le Prix de la meilleure approche scientifique.

"Ce n’est pas seulement mon travail mais celui de toute une équipe, précise l’habitant de Wideumont. Notre travail a consisté à dénicher une colonie de barbastelles femelles, chose qui n’a pas été évidente du tout. Nous en avons trouvé en Gaume, dans la région d’Orval. Grâce aux émetteurs disposés sur leur corps, nous avons pu les suivre et découvrir qu’elles vivaient dans les bois de chêne morts." Cinq longues années ont été nécessaires pour réaliser ce travail.

Une récompense qui ouvre des portes

L’objectif principal étant, par la suite, de protéger l’habitat de cette espèce de chauve-souris particulière. D’ailleurs, en compagnie du DNF, des arbres ont été marqués pour préserver son habitat.

"La barbastelle n’émet pas les mêmes ultrasons que les autres espèces, précise Frédéric Forget. Ce qui lui permet de vivre autrement et de chasser d’autres insectes. En protégeant leur habitat, on favorise donc leur reproduction." Pour l’oncologue de profession, ce prix n’est pas une première puisqu’il en a déjà remporté deux lors de précédentes éditions. Au côté des victoires d’amateurs Français, Américains, Iraniens ou encore Azerbaïdjanais, ce prix est bien entendu une grande fierté. "Obtenir une telle reconnaissance nous permet d’acquérir un certain crédit, souligne-t-il. Il démontre notre sérieux et nous ouvre des portes en termes de subsides ou d’obtention de dérogations pour les prochaines études. Et puis ce film est une belle sensibilisation pour le grand public", termine Frédéric Forget.