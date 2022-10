Un chauffard récidiviste à 200 km/h dans Arlon

Le père de famille décide de remonter de la place Didier, en marche arrière, jusqu’au Coconuts. Il heurte une barrière Nadar. Les policiers présents sur place décident de le contrôler. Très vite, ils apprennent que son permis de conduire lui a été retiré. L’homme se fâche, refuse de se soumettre aux éthylotests, menace les verbalisants en les filmant avec son GSM, remonte dans sa voiture et démarre. S’en suit une course-poursuite folle où il brûlera des feux rouges et où sa vitesse sera estimée à près de 200 km/h !

Chauffeur de poids lourds et quinze fois condamné

Phlippe Nazé, le président du tribunal correctionnel siégeant en appel, ironise avant d’interroger le chauffard: "Votre nom dit quelque chose au tribunal. Ce n’est que la quinzième fois que vous passez devant un tribunal."

Avec son avocate Me Catherine Hins, le prévenu fait appel d’un jugement du tribunal de police qui l’a condamné à six mois de déchéance du permis de conduire, à 3 200 € d’amende et à repasser les quatre examens le jour où il pourra récupérer son permis. "Dans leur PV, les policiers ont chargé la barque exagérément, plaide Me Hins. Mon client est chauffeur de poids lourds. Je vous demande, Monsieur le Président, de limiter la peine et en tout cas de faire exception pour la déchéance de la partie poids lourds de son permis. Il en va du maintien de son emploi."

Le représentant du ministère public, le substitut Yannick Rosart, ne veut pas en entendre parler: "Ce sont des faits extrêmement graves de la part de quelqu’un qui compte quinze condamnations sur son casier judiciaire, dont une avec deux ans d’emprisonnement. Monsieur est un véritable danger public. Et je peux ajouter qu’il va être à nouveau convoqué pour des faits de la même nature qui se sont déroulés le 15 janvier dernier. Quant à la demande de Me Hins, ce n’est pas possible. Ce type d’exception est interdit par la loi."

Le tribunal rendra son jugement le 16 novembre.