Les premières pistes pour le nouveau PCDR de Sainte-Ode

C’est ainsi que quatre réunions citoyennes ont eu lieu en septembre et octobre à Amberloup, Hubermont, Lavacherie et Tillet. Les participants ont ainsi pu réfléchir et faire leurs propositions sur des thèmes aussi divers que l’agriculture, la culture, les commerces, l’environnement, le logement.

La Fondation rurale de Wallonie, qui anime ce PCDR, a réuni une centaine de personnes lors de ces réunions, mais aussi lors de rendez-vous. Il s’est également appuyé sur l’étude socio-économique du Bureau Impact pour présenter les conclusions de cette première phase.

Différentes pistes ont ainsi été lancées à l’issue de cette première phase dans de nombreux domaines: la création de jardin et de forêt collectifs, une attention particulière pour le petit patrimoine, une réflexion sur le manque d’habitations à louer, la création d’une éolienne citoyenne, d’un projet de bio méthanisation, une réflexion sur la mobilité, sur le manque de trottoirs ou encore de places d’accueil, la proposition d’une pédagogie alternative, le manque d’événements culturels ou de propositions horeca, l’opportunité de la nouvelle zone d’activités de la Barrière Hinck, l’absence de position centrale pour la vente de produits locaux ou encore l’ouverture de marchés de saison, une plus grande ouverture du bureau du tourisme.

L’analyse précise aussi qu’il y a une demande forte pour proposer des pistes pour établir une identité commune à tous les villages, ce qui n’est pas le cas.

Les citoyens ont à présent pu se montrer volontaires pour faire partie de la commission locale de développement rural (CLDR). Celle-ci devra être validée lors du prochain conseil communal. La commission pourra donc travailler ensuite au futur projet. Les citoyens pourront voir les avancées sur le site www.sainte-ode-odr.info.