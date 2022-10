Hélène Mustin est la nouvelle centenaire

Le 6 octobre 1946, elle devient Mme Sonnet en se mariant avec André. Le couple s’installe à la rue de Gare à Aubange avant de faire construire une maison à la rue Gillet. Six enfants viendront animer le foyer: Christian, Monique, Alain, Jean-Marc, Philippe, et Isabelle. Malheureusement, Monique est décédée quelques jours seulement après sa naissance.

La famille et la maison occupent la vie d’Hélène. Patience mais aussi fermeté vont permettre à chacun de s’épanouir les uns aux côtés des autres. En 1986, après une longue maladie, André décède. Elle sera très affectée par ce deuil. Et puis en 2013, aussi frappés par la maladie, à quelques jours d’intervalle, elle perd son fils aîné Christian et sa belle-fille Marie-Françoise. "Si je suis encore là c’est probablement parce que j’ai beaucoup pleuré dans ma vie", ajoute-t-elle discrètement.

Le plat préféré de la nouvelle centenaire: les pommes de terre avec du lard ou des oignons. Une bonne potée lui fait également plaisir. Des menus que peuvent lui concocter ses deux fils, Jean-Marc et Philippe qui vivent avec elle dans la maison familiale.

Sa plus jeune fille Isabelle aime aussi la cajoler et lui rendre des services. Et côté boissons, ce n’est pas le petit verre de vin ou le petit alcool qui lui fait plaisir mais bien un bon "Irish-Coffee". Et puis elle aimera voir sa photo dans le journal, "on est d’anciens lecteurs, on était déjà abonnés du temps de mon mari", glisse-t-elle encore.

Elle aime passer du bon temps avec ses enfants, ses six petits-enfants, ses douze arrière-petits-enfants et ses cinq arrière-arrière-petits-enfants qui lui rendent la pareille.

Hélène Mustin, rejoint le club restreint des centenaires de la commune d’Aubange: Jean-Baptiste Kobs, Catherine Watrin, Lucienne Gillet et S. Schleich.