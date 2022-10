Double récidiviste, ivre, il s’endort au volant et emboutit deux voitures

Le système habituellement admis est de placer la plaque du véhicule immobilisé sur la voiture prêtée, ce qui responsabilise le client tant au niveau de l’assurance que d’éventuelles infractions au code de la route.

Un jour de 2019, le fils, trentenaire résidant à Aubange, utilise une VW Polo du garage pour se rendre à un anniversaire de mariage. Selon l’usage, il y a installé les plaques de sa propre voiture, une Range Roover. À 4h du matin, passablement enivré, il reprend le volant, s’endort, perd le contrôle de la Polo, emboutit violemment deux voitures en stationnement, à tel point qu’une d’entre elles est projetée cinq mètres plus loin, défonçant une porte de garage. Outre la gravité des faits, Yannick Rosart, le substitut du procureur du roi, insiste sur le casier judiciaire du double récidiviste: "Vous avez huit antécédents judiciaires pour des faits d’alcoolisme au volant. Il faut vous laisser une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour que vous n’en arriviez pas à tuer quelqu’un."

Avenir professionnel largement compromis

L’avocat du trentenaire, Me Corentin Verdure, ne cherche pas à nier les faits, mais plaide pour que l’avenir professionnel de son client ne soit pas fracassé: "Mon client s’est rangé et ne boit plus depuis neuf mois. Il faut reconnaître que son casier judiciaire et la gravité des faits font taches avec le discours qu’il tient aujourd’hui, mais nous sommes dans le cadre d’une consommation d’alcool sociétale et festive. Il travaille au Grand-Duché et une lourde condamnation risque de lui faire perdre son emploi." Me Verdure demande au tribunal de réviser le jugement du tribunal de police qui, en première instance, l’a condamné à neuf mois de prison avec sursis, une longue déchéance du permis, une lourde amende, à la pose d’un alcolock et à l’obligation de repasser les examens avant de pouvoir reconduire.

Le concessionnaire automobile, de son côté, a été condamné à 4 000 € d’amende pour avoir mis en circulation un véhicule non immatriculé et non assuré. Il prétend être dans la légalité. Le tribunal vérifiera.

Le président Philippe Nazé et ses deux juges assesseurs rendront leur décision le 16 novembre.