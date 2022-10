« On voit l’envers du décor, une belle expérience », résume le Tintignolais, Guillaume. Unanimes, les figurants insistaient sur la bonne ambiance et la disponibilité des artistes. On ne souvient que Vincent Lindon avait laissé plusieurs perplexes lors du dernier tournage au Palais de justice. Si la rigueur a impressionné, le côté décontracté entre les scènes avec des acteurs abordables osant le selfie, aussi. « Des acteurs agréables, proches de nous, la réalisation sympa, méticuleuse. On est arrivé à 7 h, on est un peu fatigués. J’étais dans le public, derrière Emmanuelle Devos. On a tourné la scène finale », dit cette dame à la sortie. « Belle expérience, cela fait déjà quelques tournages que je fais, c’est intéressant de voir comment se construit un film », dit le Bastognard Michel Koeune. Il faut dire que la journée était particulière pour les artistes : le bouclage du film après huit semaines. Un petit côté « Je pars en vacances » qui s’est terminé par une fête dans la salle d’audience. JJG