Dany Piquard, le boulanger de Chenois: « Je ne baisse pas les bras »

Forte consommation d’énergie

Il faut dire que l’électricité est un poste de dépenses important. En effet, les fours, tout le matériel de pétrissage, les taques de cuisson pour les différentes préparations, les deux climatisations et les nombreux frigos et chambres froides pour respecter la chaîne du froid: tout cela consomme énormément. En attendant des jours meilleurs, la boulangerie va investir dans des panneaux photovoltaïques. "Heureusement, j’ai fini de payer mon matériel. J’attends des panneaux, j’attends ce qu’il me faut. Je ne veux pas rester les bras croisés.", détaille Dany Piquard.

Pas d’aide possible

Pour faire face à ces difficultés, Dany Piquard a sollicité l’aide de la Commune. Malheureusement, rien n’est possible pour aider les commerçants.

"Ils croulent sous les demandes, précise-t-il. François Culot (maire de Virton, NDLR) m’a dit qu’ils reçoivent sans cesse des demandes de gens qui ne s’en sortiront jamais. Mais je ne vais pas baisser les bras. J’ai la chance d’avoir une clientèle fidèle, qui vient de Virton, parfois de plus loin encore. J’essaye de faire tout pour eux, et je pense qu’ils font tout pour moi."

Des clients fidèles qui sont, pour certains, inquiets des rumeurs qu’ils entendent. "Je fournis une école et un home, alors quand ils entendent que je vais arrêter, c’est la catastrophe pour eux. Ils m’appellent pour savoir si je vais arrêter, mais il n’en est pas question. Je n’abandonne pas mes clients."

Une entreprise familiale

Il faut dire que la boulangerie est une affaire familiale, pour Dany Piquard. Tout jeune, il a appris le métier avec ses parents, à Gérouville.

Assez vite, ils ont dû s’agrandir et se sont installés à Ruette. En 1999, au décès de son père, Dany Piquard a changé de vie et s’est dirigé sur les routes. Mais l’odeur de la farine l’appelant, et les encouragements des clients pour un retour vers l’artisanal, l’ont fait craquer en 2013: il rouvre une boulangerie "dans un coin perdu", selon ses propres mots.

"Ma boulangerie, j’y ai mis toute mon énergie et tout mon argent. Je ne pars pas en vacances, mes pécules de vacances, tout est passé dedans. Abandonner tout ça, ça me ferait vraiment mal. C’est pour ça que je ne baisse pas les bras", conclut-il.