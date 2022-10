Daniel Auteuil a tourné, jeudi, au palais de justice d’Arlon

Aux commandes du film, le Belge Joachim Lafosse. Comme d’habitude, black out sur le pitch du film mais un tournage avec des gens détendus: "On ne donne pas d’informations. C’est Joachim Lafosse le réalisateur, qui a réalisé Les Intranquilles. On espère que son nouveau film aura autant de succès", explique Vincent Canart, le directeur de la production. Ce dernier se disait très satisfait de la journée: "Travailler avec Daniel Auteuil, c’est vraiment un plaisir, un excellent comédien."

Trois boîtes pour la production: la belge, Stenola production, la grand-ducale, Salsa film, et la française, "Les fils du Losange."

L’équipe du tournage sera restée un jour et demi à Arlon dont une grande partie du film a été tournée à Metz. "On est venu ici à Arlon car c’est assez difficile de tourner dans un tribunal. On a été très bien accueilli ici, les gens ont été très ouverts, cela s’est très bien passé aujourd’hui, les gens ont été un peu impressionnés par l’ampleur du tournage. Nous, on ne savait pas qu’il y avait encore une audience. La question du bruit que l’on faisait s’est posée, mais tout s’est arrangé. On a tourné aussi un peu à l’extérieur."

Le temps passé à Arlon ne représentera que deux minutes sur l’ensemble du film.

30 figurants

Parmi les heureux, une trentaine de figurants à qui on avait demandé d’apporter trois vêtements. Ce qui faisait que le hall d’entrée sur le coup de 18h ressemblait plus à un aéroport, les acteurs d’un jour sortant avec les valises.

"Daniel Auteuil est quelqu’un de très abordable, il a fait plaisir à énormément de fans en signant des autographes", dit Gaetan Therasse, technicien au palais de justice.

Sûr qu’acteurs et figurants se paieront une toile d’ici peu pour voir le résultat.