Viva for Life prend son envol à Bertrix (Vidéo)

Agir reste une nécessité

Administrateur général de la RTBF, Jean-Pierre Philippot a ouvert la séance de présentation en insistant sur l’importance d’une telle opération. "Après dix ans, tout n’est pas fait dans ce domaine de la pauvreté infantile même après l’aide apportée au travers de 924 projets dans 258 institutions. Que du contraire, au vu de la situation sociale actuelle, il reste la volonté de concrétiser tous les projets", a-t-il notamment relevé.

Un enfant wallon sur 4

Les chiffres sont là pour traduire cette triste réalité: un enfant sur quatre en Wallonie et quatre enfants sur dix à Bruxelles se trouvent toujours en situation de pauvreté à l’heure actuelle. Et dans les chiffres qui ne cessent de progresser, on ne tient pas encore compte de la crise énergétique amorcée depuis peu.

Sans oublier que ce sont les enfants qui casquent en priorité. Entre 0 et 6 ans, les capacités d’apprentissage sont normalement optimales sauf si l’enfant ne mange pas à sa faim ou vit dans l’insécurité ou encore n’a pas accès aux soins de santé.

Durant la présentation de cette opération, différents témoins se sont succédé pour faire part de leur réalité de terrain. Ce fut notamment le cas de Renaud Tockert, administrateur délégué de Cap 48 qui a insisté sur "l’isolement et le manque de confiance en soi ainsi que la difficulté du premier contact pour construire la confiance" vis-à-vis de ces jeunes publics précarisés.

Relayé par Willy Lahaye, professeur à l’U-Mons, qui a souligné l’importance de professionnaliser le personnel des institutions accueillant ces jeunes.

Les trois animateurs du Cube de Viva for Life se sont ainsi relayés pour présenter d’autres témoignages, non seulement pour dresser les différents bilans, mais aussi pour lancer les défis qui animeront cette période de lancement de l’opération.

C’est notamment le cas pour Lætitia Mignon de l’École fondamentale libre du Rosaire de Bertrix qui, dès ce vendredi, organisera avec les élèves une véritable chaîne humaine formant le logo de Viva for Life filmée avec un la présence d’un drone.

La mission du projet

Depuis 2013, Viva for Life a pour mission de sensibiliser le public à cette question de pauvreté infantile et récolter les dons qui permettront de financer les associations qui accompagnent ces enfants et familles. L’objectif étant d’augmenter la capacité d’accueil des associations sur le terrain de la petite enfance et du soutien à la parentalité afin de bénéficier d’un accompagnement de qualité.

Comment sont financés ces projets ? La majorité (84%) concerne des renforcements pour les équipes en nombre et en compétence pour mieux répondre aux besoins des enfants et de leur famille. Le nombre de postes financés a été multiplié par 4 en 9 ans. 14% des financements sont des investissements pour des petits aménagements, de la rénovation et des projets immobiliers. Et 2% des projets visent la mobilité.