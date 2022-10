Un an de plus pour les travaux du pont sur la E 25 à hauteur de la Baraque de Fraiture

Depuis mars dernier, sur la E 25, des panneaux signalent les travaux qui sont de mise sur un pont surplombant cette autoroute, à hauteur de la Baraque de Fraiture (Vielsalm). Les fins observateurs ont remarqué que sur ces panneaux, le planning du chantier avait été modifié. D’octobre 2022, date initialement prévue pour la fin des travaux, on est passé à 2023, soit un an de plus. La SOFICO, maître d’ouvrage, explique : « Le planning a dû être revu. La moitié du pont a pu être traitée entièrement à ce jour. » Depuis mi-septembre, plus aucun ouvrier ni aucun engin de génie civil ne sont sur site : « La vitesse maximale est localement réduite à 30 km/h pour des raisons de sécurité puisque, dans l’attente de la poursuite de la réhabilitation, un séparateur de trafic a dû être placé entre les deux voies de circulation. »