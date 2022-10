Présentation à Marche de la biographie du Maître luthier Gauthier Louppe, « Vent de Liberté »

« Son parcours m’a beaucoup touché »

Un récit de vie qui a été présenté samedi entre les murs de l’École, à la Vieille Cense à Marloie, au beau milieu des pièces du Cordaneum, le musée permanent de la lutherie.

Un parcours qui est relaté par Anne-Françoise Neyts, de Harsin (Nassogne). "Gauthier m’a accordé sa confiance pour mettre en écrits ce qu’il m’a raconté au Cordaneum pendant le confinement, livre l’auteure. C’est une consécration de plus pour lui. Nous sommes amis depuis 40 ans. Mais j’ai encore appris à mieux le connaître, surtout dans sa ténacité au travail. Son parcours m’a beaucoup touché."

Quels sont les ingrédients de l’émulsion qui a forgé l’identité et permis la trajectoire de cet homme avant tout épris de liberté ? À travers Vent de Liberté, Gauthier Louppe ouvre une voie pour être artisan de votre propre vie.

Passionné de moto

En feuilletant sa vie, vous découvrirez notamment que iI est issu d’une famille où l’art de ciseler le bois est une tradition. Que c’est son père qui lui a enseigné les premiers rudiments pour manier les outils, et son professeur de violon qui lui a fait prendre conscience de son talent. Qu’il est né à Luxembourg, avant de grandir à Florenville puis Martelange, et de filer en Italie à 20 ans, à Crémone et son École internationale de lutherie, d’où il ressortira diplômé en1983. Que pendant plus de 20 ans, il a partagé son temps entre son atelier de Liège où il pratiquait l’art de la restauration et son atelier de Marenne (Hotton).

Gauthier Louppe tourne par ailleurs les premières pages: "Le livre débute de manière surprenante, avec un chapitre sur ma passion de la moto", confie-t-il.

Pour découvrir la suite de sa toute aussi surprenante que brillante et trépignante vie, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Vent de Liberté est disponible au prix de 19 € aux Éditions L’Harmattan ( www.editions-harmattan.fr) ou au Cordaneum.