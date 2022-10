Une prime pour attirer coûte que coûte et vaille que vaille, est-on tenté d’écrire, du personnel infirmier dans un contexte de pénurie nationale et européenne.

Neuf mois après le lancement de cette prime, où en est-on ? Porte-t-elle ses effets ?

"Une soixantaine de personnes, bénéficie, jusqu’à présent, de cette prime", répond Stephan De Mul, député provincial de la Santé. Il ajoute: "beaucoup d’infirmières viennent d’être engagées, car elles viennent d’être diplômées. Sans doute que pas mal d’entre elles n’ont pas encore pu introduire de demande de prime." Il y a donc fort à parier que le nombre de primes octroyées va encore augmenter d’ici la fin de l’année.

Difficile à ce stade de déterminer si la prime provinciale a permis d’engager des infirmières et infirmiers, qui sans elle, auraient postulé ailleurs. Toutefois, dans le profil des travailleurs concernés, Stephan De Mul, remarque que trois ou quatre infirmières ont quitté le Grand-Duché pour revenir dans le giron de Vivalia, ainsi que des personnes qui travaillaient auparavant du côté de Namur ou Liège et qui maintenant prestent en province de Luxembourg. "Dire que c’est uniquement la prime qui les a décidés à venir travailler dans nos hôpitaux, je n’irais pas jusque-là, mais j’imagine que cela a dû participer à leur réflexion", commente le député.

Même après un contrat d’étudiant

Une rumeur persistante laissait entendre que les jeunes infirmiers nouvellement engagés ayant travaillé cet été avec un contrat étudiant dans un hôpital de Vivalia n’auraient pas droit à la prime provinciale, le règlement stipulant que pour toucher la prime, il faut être engagé pour la première fois dans un hôpital de Vivalia, ou ne pas avoir été engagé par Vivalia au cours des deux dernières années.

Fake news ! Stephan De Mul l’assure et insiste: les contrats étudiants ne sont pas considérés comme un engagement. Une infirmière qui a travaillé comme étudiante, puis qui est engagée par Vivalia a bien droit à la prime provinciale.

Sont par contre exclus les contrats de remplacement sur des courtes durées.

156 infirmières engagées depuis janvier

Du côté de Vivalia, on ne sait pas qui touche ou non cette fameuse prime provinciale. Les demandes ne transitent pas par l’institution. "C’est au personnel infirmier à effectuer la démarche auprès de la Province", rappelle le porte-parole de Vivalia, Fabian Namur.

Depuis le début de l’année, Vivalia a engagé 156 infirmières. Dans le même temps, l’intercommunale enregistre 130 départs. Le ratio est donc positif. "Pour nous, c’est un très bon chiffre, commente Fabian Namur. À voir si cette tendance sera confirmée dans la durée. On n’a jamais eu autant d’engagements au cours des dernières années." Dans un contexte général de pénurie, voilà qui met un peu de baume au cœur, même si la situation reste la préoccupation de tous les instants.

D’ailleurs au sein de Vivalia, on ne compte plus le nombre global de postes à pourvoir, on se concentre sur les besoins prioritaires, soit 58 profils activement recherchés.