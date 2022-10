L’année 2022, celle tous les records

C’était impressionnant de pénétrer dans le complexe qui était merveilleusement décoré, aménagé de façon structurelle pour les auteurs et éditeurs : on se croyait dans un salon national. "1 000 mercis à toutes les forces vives, les sponsors, les participants, les visiteurs… C’est une réussite sans pareille, la plus belle des 4 éditions", disait la présidente du comité de jumelage Etalle-Clérieux, Annick Guillaume, tout sourire.

Mais on ne peut pas oublier l’aide très précieuse et professionnelle de la bibliothèque communale stabuloise et de ses animatrices, Dominique, Marjorie et Géraldine.

De son côté, l’échevin de la Culture, Sébastien Peiffer se réjouissait d’une telle manifestation dans sa commune en lui souhaitant très longue vie: "L’entrée était gratuite pour que chacun se sente libre de venir découvrir cet espace consacré à l’univers du livre, discuter avec les professionnels, écouter les contes en famille ou tenter un accord vin/littérature en toute décontraction."

Du côté du public, on entendait que des éloges, en voici un parmi tant d’autres: "Une vraie après-midi de bonheur, des grands bravos aux organisateurs (-trices). Vous faites du très beau travail".

Entrée et animations gratuites

Ce n’était pas à négliger les entrées et animations gratuites offertes par les sponsors du salon. Le Centre culturel de Rossignol-Tintigny assurait la venue de La Compagnie des Bonimenteurs.

La météo clémente autorisait les conteuses en extérieur avec les enfants dans un endroit ombragé.

"Se faire conseiller par des libraires, de belles rencontres et moments partagés lors des dédicaces. Cela donne envie de revenir."

Le livre de l’édition 2022 se referme sur une promesse d’une cinquième édition.