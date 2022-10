L’oiseau accompagne les enfants hospitalisés

Un peu de sourire et de joie pour les enfants qui empruntent le service pédiatrique de la clinique de Libramont. Depuis peu, plusieurs stickers ont été apposés au plafond du service réservé aux enfants. Ceux-ci plongent les enfants dans l’histoire d’un petit oiseau qui voyage dans le monde et qui fait découvrir des monuments connus comme la Tour Eiffel, l’Atomium… "Cette histoire, c’est un vrai bonus dans le cadre de notre travail, souligne Ingrid Baijot, infirmière en chef du service de pédiatrie de l’hôpital de Libramont. Les stickers partent de chaque chambre et se prolongent dans les couloirs du service, en passant par l’ascenseur et le couloir menant à la salle d’opération. On raconte donc une histoire qui permet de distraire l’enfant, le déconnecter et le faire voyager. Celui-ci se prend au jeu et attend avec impatience le sticker suivant". Ce très beau projet a pu être mené grâce à l’ASBL Ensemble avec Bastien de Bièvre. Créée en 2008, celle-ci vise à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et leurs accompagnants. "Sans l’ASBL, rien n’aurait été possible, poursuit Ingrid Baijot. Le financement a été pris en charge par celle-ci et nous remercions d’ailleurs chaleureusement sa présidente Ingrid Cambrai".