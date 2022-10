L’équipage bertrigeois Trait-Union en tête sur les Champs-Élysées

La mythique "Route du Poisson" est une compétition d’attelages qui se déroule entre Boulogne-sur-Mer et Paris. La dernière édition avait eu lieu en 2012. Reprise en force cette année pour l’équipage ardennais du Bertrigeois Patrick Schouckens et de la cinquantaine d’accompagnants veillant au bon déroulement et à toute l’intendance que nécessite une telle compétition internationale. Accompagné par l’autre Bertrigeois de l’attelage, Gérard Vaulet, Patrick Schouckens nous raconte quelques faits et détails de l’épreuve.