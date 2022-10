La remise du trophée aura lieu le lundi 5 décembre.

Les finalistes nominés ont été sélectionnés sur base de critères de sélection précis, tels que la croissance et les résultats financiers de la société, la volonté d’entreprendre, l’innovation, l’internationalisation, et une gestion exemplaire de l’entreprise. La taille et le chiffre d’affaires jouent aussi, dans une moindre mesure, un rôle dans la sélection.

EY a organisé la première édition de "L’Entreprise de l’Année" en 1996, avec pour ambition de mettre en avant les belles performances des sociétés belges francophones. Le concours de "L’Entreprise de l’Année" est devenu au fil des années un prix prestigieux reconnu mondialement.

EY, aussi connu sous son ancien nom Ernst & Young et associés, est un cabinet d’audit financier et de conseil.