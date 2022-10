Du changement dans la politique des déchets à Gouvy

Du changement dès l’année prochaine dans le domaine des déchets. Non sur le montant de la taxe qui reste le même et qui couvre 100% du coût vérité mais bien dans les quotas de distribution. Le dossier a été présenté, mercredi, par l’échevine Isabelle Lemaire-Santos. Elle précise d’emblée que les salles de village seront maintenant exonérées de la taxe. Le changement important, lui, vient de la possibilité de chaque citoyen de faire son choix dans les types de sacs. Ainsi, précise la mandataire, l’isolé aura droit à sept rouleaux au choix, le ménage de deux personnes à huit et celui supérieur à deux à neuf. Isabelle Lemaire-Santos précise par ailleurs: "Un kit bienvenu pour les nouveaux arrivants sera gratuit et comprendra un sac de chaque type."