Deux chauffards ont roulé à 120 km/h dans une rue d’Athus

Un des deux chauffards ne se souvient de rien

Appuyée sur sa canne, meurtrie dans sa chair, la victime a tenu à assister dignement aux débats hier, devant les trois juges du tribunal correctionnel siégeant en appel du tribunal de police. Le chauffeur de la Fiat est en appel de la décision du premier juge qui a attribué la responsabilité pour parts égales aux deux chauffards. Le conducteur de la Fiat, 22 ans, ne comprend pas cette répartition des responsabilités à 50/50, le chauffeur de l’Audi, qui conduisait alors qu’il avait été déchu de son permis et en état d’ivresse, n’a pas estimé nécessaire de se présenter devant ses juges. Représenté par son Conseil Me Corentin Verdure, il n’aurait pas apporté grand-chose au débat. "Mon client m’a chargé de répéter sa position, confirme Me Verdure. Il ne se souvient de rien."

Pour Me Xavier Koener, l’avocat du chauffard au volant de la Fiat, son client n’a pas renversé le piéton et ne peut pas être tenu responsable de la moitié des importants dommages subis par celui-ci. Il sollicite une suspension probatoire du prononcé.

Le ministère public demande au Tribunal de confirmer la peine infligée par le premier juge au chauffeur de l’Audi: un an de prison avec un sursis probatoire et trois ans de déchéance du permis de conduire. Pour l’autre protagoniste, il veut augmenter la première condamnation: six mois de prison, six mois de déchéance et 3 200 € d’amende.

Le président Philippe Nazé prononcera son jugement le 16 novembre.