Lordana est née à Tucea, delta du Danube en Roumanie et fera des études de couturière. Après son mariage, elle se consacrera à son ménage ainsi qu’à l’éducation de leurs trois enfants. Le couple d’Autelhaut jouit de l’affection de leurs cinq petites-filles.

Alphonse Decker et Arlette Albert ont convolé en justes noces le 13 mai 1972 à Arlon. Alphonse a travaillé dans l’entreprise Paul Wurth comme dessinateur et deviendra responsable de bureau, pour ensuite terminer sa carrière en 2004. En 2008, Alphonse a reçu les remerciements de l’État Luxembourgeois et a été nommé "Chevalier de l’ordre du Mérite du Grand-Duché". Arlette quant à elle a travaillé pour l’Union professionnelle agricole et par après elle sera engagée aux Mutualités chrétiennes et y restera jusqu’en 2003.

Bernard Feller et Annette Bailleux se sont mariés à Virton le 6 août 1972. Bernard décroche un doctorat en droit à l’Université de Louvain et s’inscrira au barreau. Tout en exerçant son métier d’avocat, le jubilaire de la rue Michel Hamélius enseignera aux Aumôniers du travail durant près de 12 ans. De 1991 à 1996, Bernard assurera les fonctions de consul de France. De 1993 à 1995, Bernard sera bâtonnier des avocats du barreau d’Arlon. Après ses études, Annette sera directement engagée aux Aumôniers comme éducatrice économe et y restera durant 5 ans. En même temps, elle sera secrétaire pour son époux. Durant deux ans, elle travaillera également chez Cetex, un bureau d’expertises. Le couple a deux fils et 7 petits-enfants.