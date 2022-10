Attert : rencontre avec Marc Cimino, photographe animalier

Dans le cadre de ses « Rendez-vous », le Parc naturel de la Vallée de l’Attert invite le photographe animalier, Marc Cimino. Ce photographe émérite vous racontera les anecdotes qui se cachent derrière les photos présentées lors de cette soirée qui aura lieu mercredi 26 octobre à Attert à 20 heures à la salle Robert Schuman. La passion de Marc Cimino pour le cerf l’a amené à s’installer à Grune, il y a maintenant 30 ans. C’est l’ASBL Solon, association naturaliste qui participe au suivi des populations du cerf, qui l’a amené à accumuler de nombreux clichés de cette espèce fascinante. Ses contacts avec quelques pointures photographiques de la région et leurs bons conseils l’ont conduit progressivement à tenter d’immortaliser ses rencontres animalières de la manière la plus esthétique possible. Si vous en doutez, venez le constater par vous-même à la Maison du Parc, salle Robert Schuman (voie de la Liberté 107, à 6717 Attert) – 1er étage. Entrée gratuite. J.-Cl. F.