Un Saint-Mardois de 37 ans, accusé de viol sur une mineure de 16 ans, acquitté par le tribunal correctionnel d’Arlon

Elle s’aguiche du maître de maison, puis l’accuse du pire

Tout avait débuté par l’expulsion d’un logement de la banlieue de Virton, d’un père qui y vivait avec sa fille, handicapée mentale et fréquentant l’enseignement spécialisé. À la rue, ils ont trouvé refuge dans la famille du prévenu, un peu à la sauvette. Le papa expulsé dormait sur le canapé du salon, sa fille dans la chambre des deux garçons de neuf et un an. La fille, en mal d’affection et poussée par son père qui trouvait cela sympa, s’est aguichée du maître de maison. Il a essayé, en vain, de la remettre à sa place et d’éviter ses recherches de câlins. Après deux mois, les choses ont repris leur cours avec le départ encombrant du couple père-fille.

Plusieurs mois plus tard, la gamine s’est ouverte auprès de sa demi-sœur pour accuser l’hébergeur d’attentat à la pudeur et de viol. L’audition de la jeune fille a été jugée crédible par une experte. "Il est probable que le viol soit basé sur des faits réels", affirme-t-elle.

Le juge a épluché procès-verbaux et conclusions de l’experte. "Cette dernière s’est basée sur le comportement émotionnel et non verbal de la présumée victime. Nous relevons de nombreux éléments troublants", indique le jugement pour justifier sa décision.