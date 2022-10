La question de la prolongation de certains trains au-delà d’Arlon sera l’un des points d’analyse, informe le ministre régional de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo) suite à une interpellation de la députée Anne-Catherine Goffinet (Les Engagés). Cette étude envisagera notamment la possibilité de prolonger des trains CFL jusque Stockem, Marbehan et Libramont. Une prolongation rendue possible depuis le récent passage de cette portion de la ligne 162 à 25 000 volts.

Et pourquoi pas Viville, où un projet de P + R est dans un carton de plus en plus poussiéreux. "La faisabilité des différentes solutions envisagées dépendra en partie de l’infrastructure disponible, puisque l’organisation d’un terminus nécessite la présence de minimum trois voies en gare pour permettre le stationnement et le changement de front, explique le ministre Henry. Actuellement, il est impossible d’organiser un terminus à Viville qui ne dispose que de deux voies passantes. Les autres options à étudier sont la prolongation jusque Stockem, Marbehan ou Libramont, chacun ayant ses implications en termes de rotation du matériel et du personnel et par conséquent en matière de coûts d’exploitation."

Une étude dont se réjouit la députée arlonaise, qui continue de plaider pour la mise en œuvre d’un P + R à Viville.

Mettre en place des solutions à court terme

En plus de l’étude, une rencontre est prévue entre l’Autorité organisatrice du Transport en Wallonie, la cellule ferroviaire et l’Administration des transports publics luxembourgeoise, ajoute le ministre Henry. Et ce, afin de discuter, entre autres, du Plan national de Mobilité 2035 du grand-duché de Luxembourg et des perspectives en termes de mobilité transfrontalière.

Un dossier que suit de près le ministre fédéral compétent en la matière, Georges Gilkinet (Écolo). L’objectif est de pouvoir mettre en place des solutions à court terme. De bonnes nouvelles en perspective pour les navetteurs et les travailleurs frontaliers qui doivent se rendre à Luxembourg-ville. À voir bien sûr quel est l’horizon de ce court terme (on parle du prochain plan de transport, soit 2023-2026) et quelles solutions seront concrètement mises en œuvre.