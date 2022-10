Tenneville: augmentation des subsides au CPAS et à la RCA

Commencé par une minute de silence pour les regrettés Francis Halkin et Bernard Gillet, ce conseil communal tennevillois a principalement tourné autour des finances. Pour preuve, l’augmentation du subside communal pour la Régie communale autonome (RCA) du centre sportif a été discutée. Comme l’a présenté l’échevin Maximilien François, ce montant a été recalculé au vu des différentes augmentations salariales et énergétiques, pour arriver à un taux de participation de 52,05% pour la commune de Tenneville. " On passe donc d’un subside de 130 000 € à 170 000 €" a glissé l’échevin compétent. Le taux des communes de Sainte-Ode et Bertogne reste inchangé car l’occupation du centre sportif par des groupements tennevillois se situe nettement au-dessus des autres. " La régie a un but de lucre et doit donc rester en positif financièrement, a encore précisé Maximilien François. Le coût réel du centre sportif est donc divisé par le nombre d’heures d’occupation. Légalement, nous avons le droit de revoir ce tarif deux fois par an."