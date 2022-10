Rue de Neufchâteau à Arlon: un chantier sans fin

Une impression qui n’est pas feinte puisque le chantier connaît un important retard. Il est vrai que les travaux sont conséquents puisqu’ils consistent en la réalisation d’un boulevard urbain avec des zones réservées à la mobilité douce, des places de parking, un terre-plein entre les deux bandes de circulation, un rond-point au carrefour avec la rue Saint-Dié.

Problèmes techniques

Plusieurs explications sont avancées pour justifier ce retard. Du côté de la Sofico, maître d’ouvrage du chantier sur cet axe régional, on avance des problèmes liés au sol. "Le basculement des travaux vers le côté pair (NDLR: du côté du Delhaize), n’a pas pu être réalisé en août dernier. En effet, des dégradations plus conséquentes ont été relevées au niveau de la structure de la voirie. Il a finalement été nécessaire de reconstruire le coffre de la voirie, ce qui n’était pas initialement prévu. Ces opérations complémentaires expliquent majoritairement le retard actuel. Ajoutons à cela que le chantier n’a pas été facilité avec la difficulté d’approvisionnement de certaines matières premières", précise Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico.

Trop peu de moyens

Pour le SPW Route, il ne s’agit que d’une partie du problème. Le Service public de Wallonie, qui assure une assistance technique au chantier, estime que l’entreprise n’y met pas les moyens suffisants. "On entend le problème de pénurie de matériaux préfabriqués, les délais plus long pour les fournitures, le problème de sol et l’augmentation des prix des matériaux, admet Pierre-Yves Trillet, directeur du service Routes au SPW. Des PV de carences et des amendes ont été dressés. Nous suivons de très près ce chantier avec la Sofico, le bourgmestre et l’échevin des Travaux d’Arlon."

Plaine de jeux en péril

Des problèmes sont également survenus au niveau notamment de la plaine de jeux de l’école du Galgenberg qui surplombe le chantier. L’entreprise a creusé jusqu’à la limite de l’aire de jeux de l’école, avec un effondrement du talus. Une situation dangereuse qui a poussé les autorités à condamner le site durant plusieurs semaines afin d’éviter tout danger pour les enfants. Des travaux de remblais ont été nécessaires pour sécuriser le site et la pose d’un mur en pierres a stabilisé le site, désormais sécurisé.

Autre souci, la hauteur des bordures posées n’était pas adéquate et empêchait l’écoulement normal des eaux de pluie. Là aussi l’entreprise a été contrainte de revoir ses calculs.

Un basculement fin octobre ?

Mercredi, les machines étaient de retour sur le chantier. Le travail a repris et l’entreprise s’active pour tenter de résorber son retard. Si les températures et la météo restent clémentes ces derniers mois, l’hiver est à nos portes et risque de mettre un nouveau coup d’arrêt au chantier.

La Sofico se veut optimiste et annonce un basculement du chantier à la fin de ce mois d’octobre. "La phase 1 du chantier sera terminée et la circulation pourra se faire sur cette bande réhabilitée. Les travaux pourront alors débuter du côté pair du chantier, là où les voitures circulent actuellement ", annonce Héloïse Winandy. Reste à trouver des solutions pour l’accès aux commerces situés de ce côté de la chaussée dont le Delhaize et la boucherie, ainsi que la police fédérale.

Le SPW Routes évoque quant à lui un autre scénario consistant à ouvrir les deux bandes et permettre une circulation dans les deux sens, une sorte de retour à la normale. Et de reporter la seconde phase du chantier au printemps 2023.

Des réunions de travail sont prévues dans les prochains jours entre la Sofico, le SPW, la Ville d’Arlon qui finance les trottoirs et l’entrepreneur afin de trouver la meilleure solution.

En attendant, les commerçants installés le long de ce tronçon prennent leur mal en patience. C’est le cas notamment de la boulangerie Evrard qui a perdu 50% de sa clientèle depuis le début du chantier, au printemps dernier. Autant dire que la fin des travaux est attendue avec une certaine impatience partagée par les automobilistes nombreux à emprunter cet axe essentiel de la ville.