Recours sur la fusion rejeté: Mayon pas surprise, Lutgen veut qu’elle « se ressaisisse »

"Quand j’ai vu la réponse apportée au recours de la minorité de Bertogne (NDLR : rejeté la semaine dernière) , je m’attendais un peu à la même décision, reconnaît Jessica Mayon (MR). Ce n’est donc pas une surprise, mais honnêtement, je suis contente d’avoir introduit ce recours car j’ai pu avoir des explications et des retours. C’était une première pour moi et une démarche intéressante, j’ai appris pas mal de choses. J’ai pris acte de la décision, mais on ne peut pas parler de déception."

Si le recours a été rejeté, sa plainte a tout de même été entendue puisque le ministre Collignon, en charge des Pouvoirs locaux, a envoyé à la Commune des observations, pour des éléments à modifier (voir ci-dessous). "La Commune a reçu des recommandations, donc tout ne se passe pas aussi bien qu’ils le disent, lance l’élue bastognarde. Au niveau du dernier conseil communal, les dossiers me semblaient d’ailleurs déjà plus complets. Peut-être que ça porte ses fruits, que les questions de la tutelle par rapport aux éléments que je soulevais ont amené la Commune a adapté son comportement."

« Nous déplorons la méthode utilisée »

De son côté, la Commune est satisfaite, et surtout confortée dans sa démarche de fusion ainsi que dans les décisions prises depuis le début de la législature, de voir ce recours rejeté. Le bourgmestre Benoît Lutgen ne mâche cependant pas ses mots à l’encontre de l’instigatrice de ce recours. "Nous déplorons la méthode utilisée par Madame Mayon, qui multiplie les recours contre les décisions prises démocratiquement et légalement par le conseil communal de Bastogne. Nous espérons que Madame Mayon se ressaisisse et utilise enfin son énergie dans l’intérêt général des habitants de Bastogne", a commenté le bourgmestre dans un communiqué.

Contacté par nos soins, le mayeur poursuit: "Avec ses suspicions d’irrégularités, elle jette l’opprobre sur la Commune et sur le directeur général, tout en faisant passer un temps incroyable à l’administration qui a dû répondre aux questions de la tutelle. Le ministre a démontré que nous respectons la loi, qu’il n’y a rien d’illégal. Laisser croire le contraire est souvent une pratique des partis extrémistes, c’est une méthode scandaleuse, indigne. D’autant que son recours porte en grande partie sur des points où elle a voté positivement, c’est tout de même particulier."

Face à ces paroles, Jessica Mayon se dit "étonnée du ton employé et de l’information car je n’ai introduit qu’un seul recours, même s’il comportait plusieurs points. Je prends acte. Et j’espère aussi que la Commune se ressaisisse par rapport aux points relevés par le ministre. Quant à mon énergie, je l’utilise bien dans l’intérêt de Bastogne. L’objectif de ma démarche, c’était d’avoir plus de transparence, une meilleure communication et que tout se passe bien. Dans ce but de transparence, je réclamerai encore la diffusion vidéo des conseils communaux." Une certitude, le ton est clairement donné et les prochaines séances du conseil risquent bien d’être tendues, avec, déjà, un œil tourné vers les prochaines élections communales, dans deux ans.