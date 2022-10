Pourvoi en cassation rejeté pour Philippe Lemaire

Rappel des faits

Lemaire habitait au-dessus du bistrot tenu par la victime, à Bastogne, et sa relation avec elle a toujours été tumultueuse. Le jour du crime, il était venu assister à la finale de la coupe du monde de foot dans le troquet et ne regardait pas à sa consommation d’alcool qui coulait à flots. Les étincelles ont commencé à gicler avec la disparue, le convainquant de remonter dans sa chambre. Il est redescendu peu après et c’est à ce moment-là que la quadragénaire lui a signifié son renom, le priant instamment de déguerpir.

Dans ses premières déclarations, l’accusé a reconnu que, recevant son "C 4", il a piqué une crise et est remonté chez lui pour revenir avec un pistolet. Il a alors blessé mortellement Marie-Thérèse Roufosse, devant deux témoins. Ensuite, il a volontairement abandonné son téléphone sur le comptoir pour ne pas être tracé et il a fui en voiture. Craignant néanmoins que son véhicule soit tracé lui aussi, il l’a abandonné pour entamer une cavale à pied, à travers bois, vers Houffalize. Les jurés des assises du Luxembourg ont retenu notamment la préméditation dans le crime, car il avait préparé des vivres, du vin et de la grenadine qu’il avait dissimulés dans des caches qui balisaient sa fuite. Finalement, il va se rendre lui-même aux autorités, indiquera la cache de son arme et de ses vivres. Entre-temps, sa voiture avait déjà été retrouvée dans un vieux hangar, entre Marvie et Lutrebois.

Mémoire défaillante

Telle est, à gros traits, la version de Lemaire pendant quelques mois. Et telle est la version retenue par le procureur général, sur base aussi des dépositions des deux témoins. Celles-ci sont capitales parce qu’à partir de la reconstitution, l’accusé va tenter le coup de la mémoire défaillante, son fameux "trou noir", niant toute culpabilité. Plus rien ne sortira de sa bouche, sauf que cette défaillance a été provoquée, prétendument, par la victime qui lui aurait dissous un puissant tranquillisant dans ses verres d’alcool.

Cette version sera tellement peu crédible que ses avocats, Mes Dimitri De Coster et Sylvain Danneels, avaient annoncé renoncer à la défense de Lemaire. Cependant, les magistrats de la cour d’assises les avaient désignés d’office. En d’autres termes, ils étaient obligés de continuer à assurer la défense. La discorde était telle entre les plaideurs et leur client indésirable que ceux-ci n’ont pas dit un mot à propos de la culpabilité. Ils se sont exprimés exclusivement sur la peine. En vain. Affaire classée.