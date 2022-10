Les jeunes de Manhay iront nager dans la piscine du collège Saint-Roch à Ferrières

Gratuité maintenue

Des contacts ont été pris avec l’intercommunale Bernardfagne&Co qui se charge de la gestion de la piscine du collège Saint-Roch à Ferrières, piscine qui vient d’être entièrement rénovée. Manhay devrait adhérer à l’intercommunale et rejoindre cinq autres communes de la province de Liège. Coût de l’adhésion: 58 000 €. Un montant auquel il faudrait ajouter le coût des bains, de l’ordre de 11 000 €. Montant plus ou moins similaires aux autres années.

Par ailleurs, précise le mayeur, des coûts préférentiels pour les habitants, hors scolaire, de la commune pourraient être appliqués. Plusieurs questions de la minorité alimentent le débat. Elles touchent aux déplacements, au système de chauffage de l’infrastructure.

Pascal Daulne (min.) s’interroge pour sa part sur la prise en charge d’un éventuel déficit. Le bourgmestre explique que le prix du bain sera la variable d’ajustement dans ce cas. Il ajoute: "Actuellement, le prix du bain est de 5 €. Il est entièrement pris en charge par la commune. Nous sommes la seule des 6 à le faire. Cela a toujours été offert à Manhay, comme beaucoup de choses." Unanimité de mise.

Eau la moins chère !

Si la piscine est offerte, ce n’est pas le cas de l’eau. Son prix n’augmentera pas cette année. "Vous aviez dit que le prix n’augmenterait pas. Il a cependant augmenté un peu", ironise Pascal Daulne (min.)

Le bourgmestre entend et rétorque: "Un peu !" Il tire cependant un bilan comparatif, prenant pour base une carte publiée dans la presse. "Suivant ce calcul, le prix moyen pour un ménage est de 502 € par an. C’est 40% plus cher à la SWDE et dans une commune qui possède son réseau comme Érezée, le montant est de 60% plus cher que chez nous. Nous avons l’eau la moins chère de Belgique."

Répondant à une autre question de Pascal Daulne, Geoffrey Huet a notifié qu’une réflexion était en cours pour le changement des anciens compteurs, avec peut-être un passage au compteur intelligent.