Le nouveau vaccin de Pfizer est désormais utilisé dans les centres de vaccination de la province de Luxembourg

Les centres sont actuellement ouverts sans rendez-vous. Toute personne de plus de 18 ans dont la dernière dose date de plus de 3 mois est invitée à se faire vacciner. Le but de ce booster étant d’augmenter l’immunité collective et de protéger les personnes les plus vulnérables. Depuis début septembre, 3900 cas de covid positifs ont été enregistrés sur la province.

De plus, la province de Luxembourg est loin d’être la plus protégée de la Wallonie. Le taux de vaccination des plus de 65 ans est de 42% contre 65% à l’échelle nationale. En plus des centres de vaccination, il est toujours possible de se faire vacciner auprès des médecins généralistes ou de certains pharmaciens. Votre médecin traitant reste la première personne à contacter pour vous orienter. Il pourra vous vacciner lui-même ou vous référer vers un de ses confrères ou encore vers une des pharmacies qui vaccinent.

Toutes les informations et dates d’ouverture des centres se trouvent sur le site www.covidluxembourg.be ou www.jemevaccine.be