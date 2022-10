Fin de la profusion à Bastogne: 4 banques rassemblent les distributeurs d’argent en un seul endroit

Un changement concret pris dans le cadre du projet Batopin, comme cela se produit déjà dans plusieurs villes en Belgique depuis l’an dernier. "L’initiative Batopin est la réponse des banques Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC et ING à ce problème structurel, indique Vincent Bayer, porte-parole de la société Batopin. Le projet est de remplacer les différents réseaux de distributeurs propres à ces 4 banques par un réseau adapté aux besoins d’aujourd’hui. Avec le développement du digital, les paiements en argent liquide sont en diminution. Il en résulte qu’aujourd’hui, il y a un déséquilibre de l’offre de cash sur le territoire, avec trop de distributeurs à certains endroits et pas assez à d’autres."

Le point Cash-bancontact est ouvert depuis le 12 avril avec trois distributeurs et les machines des agences concernées vont être désactivées très prochainement.

L’endroit, drôle de choix ?

Reste que la localisation, à 200 m du centre de la grand-rue et bien plus de la place McAuliffe, pose question. Surtout lorsque ce point de retrait a l’ambition d’en remplacer quatre autres, qui étaient répartis plutôt équitablement tout au long du centre-ville, de la BNP Paribas, située à la fin de la rue de Neufchâteau, jusqu’à la Belfius, placée à côté de l’église.

La société Batopin argumente ce choix. "Les distributeurs étant neutres et détachés des banques, cela permet de les placer non plus forcément là où les agences bancaires louent leurs bureaux, mais bien là où les citoyens utilisent réellement des espèces, précise Vincent Bayer. Ces lieux sont déterminés sur base des volumes de cash qui y sont utilisés aujourd’hui. Nous tenons aussi compte d’une série de facteurs clés tels que la démographie, l’environnement de vie et/ou de travail, les habitudes de déplacement et, bien sûr, et les lieux où les gens recherchent et utilisent réellement de l’argent liquide. L’ensemble de ces critères nous ont conduits à opter pour cet emplacement situé sur un grand axe entre le Bastogne War Museum et la place Mc Auliffe, à proximité de places de parking et offrant une bonne accessibilité."

Les distributeurs des trois autres agences se situent près de l’Hôtel De Ville et à la rue des Brasseurs, près du milieu de la grand-rue.

Quid les gros week-ends ?

Autre point d’interrogation, ce seul endroit pourra-t-il gérer l’affluence des grands rendez-vous comme le Nuts week-end, le carnaval ou encore les Legend Boucles ? Le porte-parole de Batopin se veut rassurant: "Afin d’éviter les files et assurer une disponibilité continue d’argent liquide, Batopin fait en sorte que chaque emplacement choisi offre le nombre suffisant de points cash par rapport aux volumes d’espèces qui y sont effectivement retirés. Nous connaissons ces statistiques, y compris les pics d’utilisation sur l’année. Nous restons ainsi attentifs aux grands événements et anticipons les approvisionnements d’espèces en conséquence."

Vincent Bayer précise également que les organisateurs d’événements peuvent aussi toujours les informer à l’avance de leur agenda et du nombre de personnes attendues via l’adresse info@batopin.be.

Bastogne n’est la première ville luxembourgeoise à voir ce projet se concrétiser, et bien d’autres vont rejoindre le train d’ici fin 2024.