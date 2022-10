Dirk Frimout reste un héros spatial 30 ans plus tard (vidéo)

Un anniversaire dignement fêté, ce mercredi, à l’Euro Space Center (Transinne) devant 500 jeunes et en présence d’autres astronautes.

Une exposition dédiée à Dirk Frimout mais aussi à l’autre astronaute belge Frank De Winne – dont on célèbre les 20 ans de la première mission – a également été inaugurée.

Même pour les nouvelles générations, l’ancien astronaute, âgé aujourd’hui de 81 ans, reste une vedette.

Dirk Frimout, il y a 30 ans vous étiez quasi le héros du pays et il y avait même une « Frimoutmania ». Cela doit être un fameux souvenir ?

Oui, bien sûr (rire). Mais je n’avais jamais imaginé que cela serait cela. C’était une bonne chose mais parfois c’était un peu trop

Pourquoi ?

Pour la famille surtout. Mon épouse trouvait que c’était vraiment exagéré à certains moments

Et vous vous souvenez ensuite de votre retour en Belgique ?

Oui effectivement, nous nous attendions à cet enthousiasme. Mais peut-être pas que cela dure si longtemps. Car même 30 ans plus tard, il n’y a quasi pas un jour qui passe sans que quelqu’un me reconnaisse, me pose de questions ou vienne vers moi en m’expliquant qu’il a suivi ma mission à la télévision. Même les jeunes apprennent encore cela à l’école et me connaissent en photo

Cela vous étonne que l’on vous reconnaisse encore, y compris les enfants ?

Parfois oui. Car en plus de l’école, des parents ou grands-parents leur en ont parlé de moi

Sur la mission en tant que telle à bord de la navette, quel est votre souvenir le plus marquant ?

Que les expériences fonctionnent car au départ ce ne sont pas nos expériences. Des scientifiques ont préparé cette mission entre 5 et 10 ans pour obtenir des données. De notre côté, nous avons été préparés pour ces expériences. À bord de la navette, on doit s’adapter pour qu’elles fonctionnent afin de pouvoir fournir des données sciebtifiques.

Lors de cette rencontre avec les jeunes, vous avez retrouvé Charles « Charlie » Bolden, un compagnon de mission. Vous vous voyez encore souvent ?

Pas souvent mais nous sommes quand même encore une famille. Je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un d’autre en Belgique qui peut lui demander de venir et qu’il accepte. Comme j’ai volé avec lui, nous avons un lien. Je lui ai envoyé en e-mail pour lui dire que nous mettions sur pied des événements autours de l’espace, en lui demandant d’être présent. Et tout de suite, il a dit oui

Désormais, on prépare le retour homme sur la Lune. Cela vous inspire quoi ?

La présence de l’homme dans l’espace a marqué le début d’une nouvelle ère. Après 10 ans, on pensait déjà que l’homme irait sur Mars. Mais la NASA arrêté le financement d’un projet vers Mars car cela coûtait trop cher. Les États-Unis ont aussi financé, seuls, les missions Apollo (NDLR: missions d’exploration lunaire). La technologie n’était pas aussi assez avancée Désormais le projet est de retourner sur la Lune pour y construire une base. Mais pour ensuite aller vers Mars. Je compare cela a la découverte de l’Amérique