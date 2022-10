Bastogne: un subside de 1000 € bloqué suite à un mail de Jessica Mayon

+ À LIRE | Recours sur la fusion rejeté : Mayon pas surprise, Lutgen veut qu’elle " se ressaisisse "

La tutelle a ouvert officiellement un dossier de recours suite à sa "réclamation", qui est en cours d’instruction au sein de l’administration wallonne. En attendant, le versement du subside est bloqué. "Benoit Lutgen et le collège communal regrettent profondément que Madame Mayon s’enfonce dans les polémiques politiques, poursuit le communiqué. Nous déplorons également que ses insinuations à répétition entachent le travail, les compétences, l’honorabilité du directeur général et de l’administration. La conseillère libérale va encore plus loin cette fois puisqu’elle met en cause de façon indigne le comportement de ce conseiller laissant entendre que ce dernier aurait un quelconque intérêt personnel dans l’octroi de ce subside ! Une fois de plus, Madame Mayon conteste une décision du conseil communal prise à l’unanimité et donc par définition, par elle-même également. Elle fait aussi perdre des dizaines d’heures aux fonctionnaires de la commune et de la région qui ont pourtant d’autres urgences à gérer pour servir la population."

Jessica Mayon a réagi à cette annonce: "J’ai simplement rédigé un mail à la tutelle car je m’interrogeais sur la procédure. C’était dans la suite des échanges portant sur le recours. Je n’ai eu aucun retour depuis, je n’étais pas au courant de la suite. Et ce n’est en rien une attaque personnelle, contre une association ou contre quiconque, ni un règlement de compte. Le but n’a jamais été non plus de bloquer ce subside, sinon je n’aurais pas voté en faveur, d’autant que c’est un club dynamique. On part dans des délires, là !"