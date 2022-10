Ainsi sont-elles, vendredi à la maison rurale

Connaissez-vous cette capacité qu’ont beaucoup de femmes, sans doute acquise par un certain conditionnement, à se rendre responsables de tout ? C’est ce qu’on appelle la charge mentale. Un vaste sujet à recevoir et débattre, que 9 combattantes ont décidé de prendre à bras-le-corps avec pour but de susciter la réflexion de leur public.