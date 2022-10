Rossignol : salon du jeu durable et spectacles le 30 octobre

Le temps d’un après-midi, la ludothèque de Rossignol (qui regroupe plus de 1 000 jeux) et le magasin "Au pays des merveilles" de Bastogne feront découvrir leur sélection. Au programme: jeux en bois géants, jeux de sociétés pour petits et grands, jeux de manipulation, jeux éducatifs et alternatifs. L’ASBL A’prendre Autrement concoctera également un jeu de piste. Quant à Princesse Guillemette, gardienne du trésor de la bibliothèque de Bellefontaine, elle vous invitera dans son univers pour vous raconter quelques histoires féeriques. Enfin, le prestidigitateur Jacques Albert terminera avec son spectacle de magie.