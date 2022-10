Retour du Rock'n Beer Festival le 22 octobre à Léglise

Pour cette édition 2022, les nombreux spectateurs découvriront une scène 100% Rock avec la présence notamment du Poker Face Plays Lady Gaga, le seul cover de Lady Gaga en Belgique. Sans oublier Coverplay, le coverband belge de Coldplay ainsi que Mister Cover, devenu la référence en Belgique. Les bières proposées seront exclusivement locales et servies au fût. "Nous repartons avec le même but, celui de faire passer une excellente soirée à tous et redistribuer nos bénéfices à deux associations qui en ont le plus besoin" poursuit Julien Ansay. Pour cette édition, ce sont deux associations locales qui seront soutenues: l’ASBL Un autre regard (Houdemont) qui propose des activités sportives aux personnes en situation de handicap et le Baillage (Neufchâteau), un centre d’accueil et d’hébergement pour des enfants en difficultés.