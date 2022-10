Remise de médailles chez les lanciers à Marche-en-Famenne

Le détachement belge a intégré, pour cette période, le 27e bataillon de chasseurs alpins d’Annecy, placé sous le commandement du colonel Vincent Minguet, chef de corps et commandant du groupement tactique de l’OTAN en Roumanie.

Les militaires belges constituant le contingent étaient issus principalement du 1/3 bataillon de lanciers renforcé par des éléments du 4e bataillon génie, du bataillon d’artillerie, des 4e, 18e et 29e bataillons logistiques, du 4e groupe CIS, du 23e bataillon médical ainsi que du groupement MP.

La présence de l’OTAN en Roumanie va encore perdurer dans le temps. C’est pourquoi des unités du génie et de la logistique sont actuellement occupées à construire de meilleures infrastructures pour accueillir les futurs déploiements dont celui du 1/3L et ses appuis, planifié en novembre 2023.

Mission hors du commun

À l’occasion de cette remise de médailles, le chef de corps, le lieutenant-colonel Didier Plas, s’est adressé aux personnalités présentes dont le général-major Pierre Gérard, commandant de la composante terre, et également le commandant de la brigade motorisée, le colonel Lieven Geeraert, Nicolas Grégoire, le 1er échevin de la Ville de Marche, et la bourgmestre Delettre, de Spa, la ville marraine du bataillon.

"Le détachement VJTF a, pour la première fois de son histoire, été engagé dans un tel type de conflit. Et notre bataillon, avec ses appuis, a fait partie de cette grande aventure. Cette mission hors du commun marquera à jamais l’histoire du bataillon et de ses unités d’appui et de la Défense."